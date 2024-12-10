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Kazan patlaması sonucu işçi hayatını kaybetti

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#Manisa#İşçi#Fabrika
Kazan patlaması sonucu işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 12:52

Manisa'da buhar kazanının patlaması sonucu yaralanan fabrika işçilerden Sebahattin Çorapçı (27), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Atatürk Mahallesi'ndeki bir süt fabrikasının üretim alanındaki buhar kazanı, 4 Aralık sabahı henüz belirlenemeyen nedenle patladı, 2'si ağır 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 2 işçi, ikinci derece yanık nedeniyle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi gören yaralılardan evli, 1 çocuk babası Sebahattin Çorapçı, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çorapçı'nın ölüm haberi, ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Sebahattin Çorapçı’nın cenazesi, bugün ikindi vakti Akhisar'ın Dolmadeğirmen Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Diğer yandan olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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#Manisa#İşçi#Fabrika

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