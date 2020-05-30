Kazan patladı

İstanbul Başakşehir’e bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan bir kot yıkama atölyesinde dün 11.00 sıralarında, kazanlardan birinde hava sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle atölye içindeki bazı yapılarda göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama anında çıkan yangını söndürdü. Patlama sırasında kazan dairesinde çalışan Mehmet Ali Aslan ve Gürcistan uyruklu Alexandra Chitauri hayatını kaybetti.

Patlama sonrası AKUT ekipleri enkaz altında başka bir işçinin kalmış olma ihtimaline karşı, arama kurtarma köpekleri ile araştırma yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemelerinin ardından, Aslan ve Chirauri’nin cansız bedenleri morga kaldırıldı. Olay yerinde bulunan atölye işçileri, arkadaşını kaybetmenin acısıyla sinir krizi geçirdi.

‘ÇOK KORKTUK’

Patlama anında atölyenin farklı bir bölümünde çalışan Durmuş Satır, “Büyük bir patlama duyduk. Çıktık bir baktık ki kazan dairesi patlamış. Alevler ve dumanlar yükseldi herkes bir anda sağa sola kaçmaya başladı. Çok korktuk, iki arkadaşımız ölmüş çok üzüldük. Allah’tan o saatte orada çok çalışan yoktu, yoksa çok daha fazla kişi ölebilirdi” dedi.