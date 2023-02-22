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Kazalar kameraya yansıdı: Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

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#Nevşehir#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 13:07

Nevşehir'de iki ayrı noktada meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

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İlk kaza Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Sanayi kavşağında meydana geldi. Kavşakta son anda dönüş yapmak için yavaşlayan araca, arkasından gelen araç çarptı. Kazanın etkisiyle kavşağa giren araç karşı şeride savruldu.
İkinci kaza ise 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite kavşağında meydana geldi.

Kazada hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa giren otomobile hafif ticari araç çarptı.
Kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazalar kameraya yansıdı: Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Her iki kaza da KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı.

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#Nevşehir#Trafik#Kaza

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