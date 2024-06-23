Kazaklı timsaha el koyuldu

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Timsahını sokakta gezdirirken çektiği videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu görüntülerin yayılması sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Akan Polat’ın evine baskın düzenledi. Polis ekipleri, balkonda timsahın konaklaması için hazırlanmış büyük bir akvaryum tesisatı buldu.

1.5 METRE BOYUNDA

Ekipler, 1.5 metre boyundaki timsah ile bir timsah tahniti ele geçirdi. Ele geçirilen timsah ve tahniti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheli Akan Polat hakkında soruşturma başlatıldı.