Kazakistan’dan Erdoğan’a ‘Ahmet Yesevi Nişanı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti genel başkan yardımcıları da hazır bulundu.

ÖNCE BAŞ BAŞA SONRA HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Erdoğan ve Tokayev daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada ‘Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı’ dolayısıyla Kazak halkını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart’ta yapılan referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan’a hayırlar getirmesini diledi.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin ‘Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık’ çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ettiğini belirten Erdoğan, Tokayev ile görüşmesinde ticaretten enerjiye, savunma sanayisi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’na ilişkin, “Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkânları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız” ifadelerini kullandı.

ORTAKLIK PEKİŞECEK

Ortak basın toplantısında da Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

“Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’nı biraz önce başarıyla gerçekleştirdik. Çok sayıda belgeyi imzaladık. Sayın Tokayev ve heyetiyle görüşmelerimizde ticaret, ulaştırma, enerji, sağlık, madencilik, kültür, eğitim, teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlardaki işbirliğimizi etraflıca değerlendirdik. İş çevrelerimizi, Kazakistan’daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları ile teşvik etmeye devam ediyoruz. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de görüştük.

KAZAKİSTAN PETROLÜ

Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan’dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek Yolu’nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru’nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz, Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının Batı’ya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.

Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sayın Tokayev’in destekleriyle Türkiye Maarif Vakfının Astana ve Almatı’da birer okul açması için çalışmalara başlandı. Bu memnuniyet verici adımdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı’na bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ederim.

‘KAZAKİSTAN’IN MADDİ MANEVİ DESTEĞİNİ HER DAİM YANIMIZDA HİSSETTİK’

(Kazakistan’ın Türkiye ile gönül bağına, 6 Şubat depremlerinin hemen ertesinde şahitlik ettiklerini dile getirerek) O zor dönemde Kazak kardeşlerimizi ve Kazakistan Devleti’nin maddi manevi desteğini her daim yanımızda hissettik. Kazakistan’ın Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde inşa ettiği ilkokulun açılışını da aziz kardeşimle beraber gerçekleştirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’nin ismini verdiğimiz bu okulumuzda yetişecek çocuklarımızın dostluğumuzu gelecek nesillere taşıyacağına yürekten inanıyorum.”

BU NİŞAN SİZİN LİDERLİĞİNİZ İÇİN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından ‘Hoca Ahmet Yesevi Nişanı’ takdim edildi. ‘Hoca Ahmet Yesevi Nişanı’ Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından 10 Nisan 2026’da yapılan açıklamayla duyurulmuştu. Dünkü törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Hoca Ahmet Yesevi Nişanı’ takdim edilen ilk isim oldu.

Tokayev, nişanı takdimiminin ardından yaptığı konuşmada “Kardeşim Recep Bey, bunu ilk kez siz alacaksınız. Bunun önemi büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanı, Kazak halkı sizi takdir ediyor, sizi sevip sayıyor. Bu ödülü sizin liderlik rolünüz için takdir olarak kabul etmenizi arzu ederim. Bunu bir şükran duygusu olarak görün. Kazak-Türk dostluğunun ebedi olmasını temenni ederim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, kıymetli heyet, Türk Dünyası’nın büyük gönül sultanı adına ihtas edilen bu güzide nişanın ilk kez tarafıma takdim edilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bunun milletimize gösterilen yüksek teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

13 ANLAŞMA

İki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Bu kapsamda yatırımdan turizme, eğitimden enerjiye kadar çeşitli konularda 13 anlaşma imzalandı.

İSRAİL İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNİ AYAKLAR ALTINA ALMAKTADIR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın Kazinform haber ajansı için ‘Avrasya’da Barışın Anahtarı: Türk Dünyası’ başlıklı makale kaleme aldı. Erdoğan, makalesinde özetle şunları kaydetti: “2014 yılındaki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitabımda uluslararası sistemin hem yapısının hem de meşruiyetinin tartışmalı hale geldiğini dile getirerek daha adil bir dünyanın mümkün olabileceğini ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ifadesiyle ortaya koymuştum. Üzülerek belirtmeliyim ki o günden bugüne küresel sistemin daha adil ve kapsayıcı bir niteliğe kavuşması adına anlamlı bir ilerleme kaydedilemedi. Tam tersine kurallara dayalı uluslararası düzen daha fazla erozyona uğradı. Bunun en açık ve acı örneği Gazze’de yaşananlardır. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır.

BARIŞ DİPLOMASİSİ

Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak ‘uygulanabilir kurallara’ dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz. Bu kapsamda bölgemizde ve küresel düzeyde kriz ve çatışmaların sona erdirilmesi adına hem çok taraflı örgütler nezdinde hem de müstakilen sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz. Barış diplomasisi ve arabuluculuk girişimlerimizde tüm taraflarla güven temelinde diyalog kuruyor, meselelerin diplomasi masasında çözülmesi için somut adımlar atılmasını sağlıyoruz. Küresel barış ve refah adına yürüttüğümüz ilkeli diplomasimizin dünya çapında tebarüz ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ancak daha adaletli, kapsayıcı ve istikrarlı bir barış ve refah ikliminin oluşturulması adına ikili, bölgesel ve küresel ortaklıkların genişletilmesi gerektiği aşikârdır.”

TOKAYEV: ATA YURDUNA GELMENİZ BÜYÜK BİR ONURDUR

- Tokayev ise konuşmasında özetle şunları söyledi: “Sizin ‘Dünya 5’ten büyüktür’ teziniz herkesçe bilinmektedir. Bu eşitsizliğe yönelik söylenen cesur bir hitaptır. İşbirliğini pekiştirme konusunda da büyük bir rol var. Sayın Cumhurbaşkanım, iki ülke arasında yüz yıllara dayanan tarihi bağlar mevcut. Kazaklar ve Türkler kardeşliği stratejik ortaklık şeklinde devam etmekte. Kendi adıma ve Kazak halkı adına teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanına ziyaretleri için içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ata yurduna gelmeniz bizim için büyük onurdur. Türkiye, Kazakistan’ın önemli stratejik ortaklarından biridir.

4 BİN TÜRK ŞİRKETİ

Bizler, birbirimize gönülden destek veren ülkeleriz. Hedefimiz birdir. Türkiye siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam, uluslararası itibarı yüksek ülkedir. Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sayesinde gerçekleştiğine hiç şüphe yoktur. İleri görüşlü liderliği ve özverili çalışmalarının sonucudur. İki devlet arasındaki çok yönlü işbirliği yüksek ivmede gelişmektedir. Türk iş insanları bugüne kadar 6 milyar dolar tutarında yatırım yaptı ülkemize. 4 bin Türk şirketi ülkemizde faaliyet göstermektedir. Türkiye ülkemizin en büyük 5 ticaret ortağından biridir. Türk yatırımcıları desteklemeye her zaman hazırız. Türk şirketlerini yatırım projelerinde yer almaya davet ediyoruz.”