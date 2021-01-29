MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKazakistan alfabesi değişti! Latin alfabesine uyarlanıyor
GeriGündem Kazakistan alfabesi değişti! Latin alfabesine uyarlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 29.01.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Kazakistan alfabesi değişti! Latin alfabesine uyarlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kazakistan alfabesi değişti! Latin alfabesine uyarlanıyor
Abone Olgoogle-news

Kazakistan, latin alfabesine uygun yeni alfabesini tanıttı. 2023 ila 2031 yılları arasında kademeli olarak kullanılmaya başlanacak olan Kazakistan alfabesi, ülke genelinde kullanılacak. 1940 yılında Kiril alfabesi kullanmaya başlayan Kazakistan, Latin alfabesi için ilk kararını 2017 yılında duyurmuştu.

Kazakistan Ulusal Alfabe Komisyonu, 2023 - 2031 döneminde ülkede kademeli olarak kullanılma girecek Latin harflerine uyarlanan yeni Kazak alfabesini tanıttı.

Kazakistan Ulusal Alfabe Komisyonu, Başbakan Askar Mamin başkanlığında toplandı.

Toplantıda, komisyon üyelerince 2023 - 2031 yılları arasında ülkede kademeli olarak kullanılmaya başlanacak Latin harflerine uyarlanan yeni Kazak alfabesinin tanıtımı yapıldı.

Kazakistan alfabesi değişti Latin alfabesine uyarlanıyor



Ahmet Baytursunov Dil Bilimi Enstitüsü tarafından geliştirilen alfabe “bir ses-bir harf” ilkesine göre hazırlandı.

Latin harflerine uyarlanan yeni Kazak alfabesinde, 9’u ünlü 31 temel harf bulunuyor. Ancak alfabede yer almayan x,w gibi harfler ise yabancı kökenli kelimelerde kullanılacak.

Ayrıca Kazakistan Türkçesi'ne ait bazı sesler çift nokta imi, uzatma imi, çengel imi ve kısaltma imi gibi işaretlerle belirlenecek.

Başbakan Mamin, toplantıda yaptığı konuşmada “Alfabenin geliştirilmiş nüshası, Kazak dilinin yaygınlaşmasına yeni bir ivme kazandıracak ve modernleşmesine katkıda bulunacaktır.” ifadesini kullandı.

Söz konusu alfabeyi geliştirme sürecinde 40’tan fazla nüshanın incelendiği ve eğitim kurumlarında yeni alfabe ile yazma ve okumaya ilişkin anket çalışmaları gerçekleştirildiği belirtiliyor.

1940’tan itibaren Kiril alfabesini kullanan Kazakistan, 2017’de kademeli olarak Latin alfabesine geçme kararı almıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle