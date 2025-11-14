×
HABERLERGündem Haberleri

Kazadan son anda kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 10:13

Adana'da kontrolden çıkan yolcu minibüsü, refüje çıkarak yolun karşı tarafına geçti ve 4 araca çarparak durabildi. O sırada yaya geçidinden geçen bir kişi, minibüsün fark etmesiyle ezilmekten kıl payı kurtuldu.

Kaza, 13 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Kontrolden çıkan yolcu minibüsü önündeki araçlara çarpmamak için refüjden geçti. Minibüs refüjden geçtiği sırada bir kişi yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken ezilmekten kıl payı kurtuldu. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcu minibüsü ise park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Kaza anını gören bölge esnafı Özcan Karataş (37), "Karşıdan araç freni patlayarak geldi. Yayalara çarpmamak için araçlara çarpıp durdu. 4 arabaya birden çarpınca anca durabildi" diye konuştu.
