Kazadan son anda kurtuldu

Kaza, 13 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Kontrolden çıkan yolcu minibüsü önündeki araçlara çarpmamak için refüjden geçti. Minibüs refüjden geçtiği sırada bir kişi yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken ezilmekten kıl payı kurtuldu. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcu minibüsü ise park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Kaza anını gören bölge esnafı Özcan Karataş (37), "Karşıdan araç freni patlayarak geldi. Yayalara çarpmamak için araçlara çarpıp durdu. 4 arabaya birden çarpınca anca durabildi" diye konuştu.