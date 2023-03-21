Kazadan 4 ay 12 gün sonra hayatını kaybeden Tugay Dinçtürk, toprağa verildi

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Kaza, geçen 8 Kasım'da saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolundaki Yedi Eylül Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Menderes Saltık'ın (31) kullandığı 45 HD 0606 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Sertan Sevinç (43) yönetimindeki 09 ADV 852 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada Saltık, otomobildeki Harun Çetin (29) ve Tugay Dinçtürk ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin'in taburcu olduğu, Saltık'ın tedavisinin sürdüğü, Dinçtürk'ün ise dün akşam hayatını kaybettiği bildirildi.

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4 ay 12 gün sonra beyin travması nedeniyle yaşamını yitiren kasap Dinçtürk için Dereköy Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Dinçtürk'ün yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz katıldı.

Dinçtürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Turgutlu Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.