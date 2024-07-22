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Kazadan 13 gün sonra motosikletli Nurten Altun'dan acı haber

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#Antalya#Serik#Kaza
Kazadan 13 gün sonra motosikletli Nurten Altundan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 11:06

Antalya'nın Serik ilçesinde servis minibüsü ile motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Nurten Altun (18) tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

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Karadayı Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde 9 Temmuz'da meydana gelen kazada Nurten Altun idaresindeki 07 BRL 981 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 82012 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Nurten Altun ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 13 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Nurten Altun bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Nurten Altun'un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nurten Altun'un cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da defnedileceği öğrenildi. (DHA)

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#Antalya#Serik#Kaza

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