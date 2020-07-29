Kazada yaşamını yitiren Teğmen Ramazan Caner Dadak, son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, 2 gün önce gece saatlerinde Şanlıurfa Siverek-Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Bucak Mahallesi'nde bulunan karakolda görevli Jandarma Teğmen Caner Dadak, görev yerine gittiği sırada kontrolünü kaybettiği otomobilin devrilmesiyle yaşamını yitirdi. Dadak'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Kırşehir'e gönderildi.



Dadak için bugün Hacıpınar Mahallesi mezarlığında tören düzenlendi. Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İlçe Kaymakamı Şükrü Özcan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, babası Cemal, annesi Dilek Dadak ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Dadak'ın annesi Dilek Dadak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından bekar olan Dadak'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.