MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKazada yaşamını yitiren Teğmen Ramazan Caner Dadak, son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Kazada yaşamını yitiren Teğmen Ramazan Caner Dadak, son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Kazada yaşamını yitiren Teğmen Ramazan Caner Dadak, son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kazada yaşamını yitiren Teğmen Ramazan Caner Dadak, son yolculuğuna uğurlandı
Abone Olgoogle-news

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde görev yaptığı karakola giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Teğmen Ramazan Caner Dadak (26), memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa verildi .

Kaza, 2 gün önce gece saatlerinde Şanlıurfa Siverek-Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Bucak Mahallesi'nde bulunan karakolda görevli Jandarma Teğmen Caner Dadak, görev yerine gittiği sırada kontrolünü kaybettiği otomobilin devrilmesiyle yaşamını yitirdi. Dadak'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Kırşehir'e gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren Teğmen Ramazan Caner Dadak, son yolculuğuna uğurlandı

Dadak için bugün Hacıpınar Mahallesi mezarlığında tören düzenlendi. Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İlçe Kaymakamı Şükrü Özcan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, babası Cemal, annesi Dilek Dadak ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Dadak'ın annesi Dilek Dadak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından bekar olan Dadak'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle