Kazada yaralanmıştı... 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Kaza, 23 Ağustos'ta saat 12.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. Nakliyeci Fatih Başaran’ın kullandığı 80 FZ 019 kamyonet, sulama kanalının üzerindeki köprüden döndüğü sırada karşı yönden gelen başka bir kamyonetle çarpıştı. Savrulan kamyonet, kanalın kenarındaki Mustafa Özden’in içinde tatlı yaptığı 01 COP 50 plakalı minibüsüne çarptı. Başaran’ın kamyoneti ile Özden’in minibüsü sulama kanalına düştü. Bu sırada devriye gezerken kazayı gören polis ekipleri suya girerek Başaran ile Özden’i kurtarıp, kıyıya çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Başaran ile Özden’i ambulansla hastaneye götürdü. Mustafa Özden'in hafif yaralandığı olayda, Yüreğir Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Fatih Başaran ise dün yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi alınan Başaran, Osmaniye’de asri mezarlıktaki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.