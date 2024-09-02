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Kazada yaralanmıştı... 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kaza#Sulama Kanalı
Kazada yaralanmıştı... 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 09:53

Adana’da bir araçla çarpışıp savrulduktan sonra yol kenarındaki minibüs ile birlikte sulama kanalına düşen kamyonet sürücüsü Fatih Başaran (57) tedavi ördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi morgundan cenazesi alınan Başaran, Osmaniye’de toprağa verildi.

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Kaza, 23 Ağustos'ta saat 12.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. Nakliyeci Fatih Başaran’ın kullandığı 80 FZ 019 kamyonet, sulama kanalının üzerindeki köprüden döndüğü sırada karşı yönden gelen başka bir kamyonetle çarpıştı. Savrulan kamyonet, kanalın kenarındaki Mustafa Özden’in içinde tatlı yaptığı 01 COP 50 plakalı minibüsüne çarptı. Başaran’ın kamyoneti ile Özden’in minibüsü sulama kanalına düştü. Bu sırada devriye gezerken kazayı gören polis ekipleri suya girerek Başaran ile Özden’i kurtarıp, kıyıya çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Başaran ile Özden’i ambulansla hastaneye götürdü. Mustafa Özden'in hafif yaralandığı olayda, Yüreğir Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Fatih Başaran ise dün yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi alınan Başaran, Osmaniye’de asri mezarlıktaki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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#Adana#Kaza#Sulama Kanalı

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