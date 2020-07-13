MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKazada yaralandı, 'eşim hamile haber vermeyin' dedi
GeriGündem Kazada yaralandı, 'eşim hamile haber vermeyin' dedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 13.07.2020 - 12:38,Son Güncelleme:

Kazada yaralandı, 'eşim hamile haber vermeyin' dedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kazada yaralandı, 'eşim hamile haber vermeyin' dedi
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da, trafik kazasında yaralanan Abdullah Bolat, ailesine haber vermek isteyen vatandaşlara, ''Eşim hamile, haber vermeyin. Ablama söyleyin" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Barış Mahallesi Galip Kuşçuoğlu Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kent merkezinden Masadağı yönüne giden Burak Ömer Kösoğlu'nun kullandığı 07 AAG 819 plakalı otomobil, kavşakta Abdullah Bolat'ın kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü önce otomobilin camına çarptı, ardından yere düştü. Vatandaşların yardımına koştuğu Abdullah Bolat yaralanırken, otomobil sürücüsü Burak Ömer Kösoğlu ve otomobildeki yolcular korku yaşadı. Kösoğlu'nun otomobilindeki kadınlar yerde yatan yaralı genci, gözyaşlarıyla izledi.

112'yi arayan vatandaşlar, ardından haber verilmesi için Abdullah Bolat'tan irtibat numarası istedi. Vatandaşlara güçlükle yanıt veren Abdullah Bolat, ''Eşim hamile, ona haber vermeyin. Yakınlarda oturuyorum. Ablama söyleyin" dedi. Yaralı Bolat, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Burak Ömer Kösoğlu, ''60 kilometre hızla gidiyordum. Bisiklet sürücüsü birden kavşaktan çıktı ve bana çarptı" dedi.

Kösoğlu, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle