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Kazada yaralanan uzman çavuş Tayfun Şahintepe'den 12 gün sonra acı haber

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#ADIYAMAN#Trafik#Kaza
Kazada yaralanan uzman çavuş Tayfun Şahintepeden 12 gün sonra acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 12:04

Adıyaman'da kullandığı elektrikli bisikletin devrildiği kazada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe (32), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

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Kaza, 24 Nisan'da ilçeye bağlı Pınarbaşı beldesinde meydana geldi. Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, nöbet çıkışı kullandığı elektrikli bisikletin devrilmesiyle yaralandı. Ambulans ile Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahintepe, buradan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Şahintepe, bu sabah yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan uzman çavuş Tayfun Şahintepeden 12 gün sonra acı haber

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı. Adıyaman Müftülüğü görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi. Şahintepe'nin cenazesi dualar eşliğinde memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı. (DHA)

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#ADIYAMAN#Trafik#Kaza

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