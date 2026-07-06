Kazada yaralanan sürücüye ilk kontrolü doktor babası yaptı

Haberin Devamı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Gökhan Ö. (22) yönetimindeki 16 JMB 47 plakalı otomobil, çevre yoluna kontrolsüz çıktığı iddia edilen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak dururken, diğer araç olay yerinden uzaklaştı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen, özel bir hastanede acil servis doktoru olarak görev yapan baba Güven Ö., yaralı oğlunun sağlık durumunu kontrol ettikten sonra teselli ederek bir an olsun yanından ayrılmadı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.