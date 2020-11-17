Kazada yaralanan sürücü bir hafta sonra hayatını kaybetti

Kaza, geçen hafta salı günü Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı yönüne ilerleyen Şevket Yıldırım yönetimindeki 71 AF 412 plakalı traktör ile Hüseyin B.'nin kullandığı 02 FC 233 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan traktör sürücüsü Şevket Yıldırım, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.