Kazada yaralanan sürücü, bir gün sonra hastanede öldü

Kaza önceki gece, Manavgat Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Oymapınar'dan Manavgat'a gelen Hüseyin Akkurt'un kullandığı 07 GDY 24 plakalı motosikletle karşı yönden gelen Gözde Şavk yönetimindeki 07 LM 313 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosikletiyle birlikte yola savrulan ve başında kaskı olmayan Hüseyin Akkurt, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hüseyin Akkurt, sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kemiğin kırıldığı, ayrıca iç kanama ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hüseyin Akkurt ameliyat edildi. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Hüseyin Akkurt, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Hüseyin Akkurt'un cenazesi morga kaldırıldı.