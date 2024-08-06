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Kazada yaralanan spor lisesi öğrencisi Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber

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#Kaza#Aydın#Ayyüce Naz Polat
Kazada yaralanan spor lisesi öğrencisi Ayyüceden 15 gün sonra acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 13:03

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan İncirliova Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi ve Söke Latmos Kız Futbol Takımı futbolcusu Ayyüce Naz Polat (16), 15 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza, 22 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında Söke-Kuşadası kara yolu Granta mevkisinde meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke yönüne giden B.G.'nin kullandığı 35 AİK 623 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Otomobil karşı şeride geçip, Engin Efe İşbilen yönetimindeki 09 JH 969 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan bir gün sonra Engin Efe İşbilen, hayatını kaybetti. Yaralılardan İncirliova Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi ve Söke Latmos Kız Futbol Takımı futbolcusu Ayyüce Naz Polat, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polat'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere okul ve takım arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

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Kazada yaralanan spor lisesi öğrencisi Ayyüceden 15 gün sonra acı haber

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#Kaza#Aydın#Ayyüce Naz Polat

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