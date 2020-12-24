Kazada yaralanan Rümeysa, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 16 Aralık'ta Bucak ilçesi Turba yolunda meydana geldi. Rümeysa Dolaz'ın kullandığı 15 AAP 517 plakalı motosikletle sürücüsünün kimliği açıklanmayan 07 FLM 77 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Dolaz, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu kritik olan Dolaz, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sırasında Dolaz'ın başında kask olup olmadığı öğrenilemedi. Hastanede 9 gündür yaşam mücadelesi veren Dolaz, bugün yaşamını yitirdi. Rümeysa Dolaz'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilirken, Bucak'ta toprağa verildi.