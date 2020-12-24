MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKazada yaralanan Rümeysa, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
GeriGündem Kazada yaralanan Rümeysa, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Kazada yaralanan Rümeysa, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kazada yaralanan Rümeysa, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Abone Olgoogle-news

BURDUR'un Bucak ilçesinde, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Rümeysa Dolaz (19), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 16 Aralık'ta Bucak ilçesi Turba yolunda meydana geldi. Rümeysa Dolaz'ın kullandığı 15 AAP 517 plakalı motosikletle sürücüsünün kimliği açıklanmayan 07 FLM 77 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Rümeysa, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada yaralanan Dolaz, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu kritik olan Dolaz, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sırasında Dolaz'ın başında kask olup olmadığı öğrenilemedi. Hastanede 9 gündür yaşam mücadelesi veren Dolaz, bugün yaşamını yitirdi. Rümeysa Dolaz'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilirken, Bucak'ta toprağa verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle