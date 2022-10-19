Kazada yaralanan polis memuru 11 gün sonra şehit oldu

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Kaza, geçen 8 Ekim günü saat 10.30 sıralarında Balıkesir'in Havran ilçesi Büyükdere Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nden Ümit Erdem yönetimindeki 17 UT 309 plakalı sivil polis aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı için Balıkesir istikametinde ilerlediği sırada, Hüseyin Kocaçam’ın kullandığı 10 GA 361 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçlar metrelerce sürüklenirken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memurları Ümit Erdem ve Hızır Bekir Baybora ile kamyonetin sürücüsü Hüseyin Kocaçam, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memuru Hızır Bekir Baybora, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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