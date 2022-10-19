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Kazada yaralanan polis memuru 11 gün sonra şehit oldu

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#Hızır Bekir Baybora#Recep Tayyip Erdoğan#Balıkesir
Kazada yaralanan polis memuru 11 gün sonra şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 19:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı için görevli olarak Çanakkale’den Balıkesir’e giden sivil polis aracının yaptığı kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru Hızır Bekir Baybora, 11 gün sonra şehit oldu.

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Kaza, geçen 8 Ekim günü saat 10.30 sıralarında Balıkesir'in Havran ilçesi Büyükdere Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nden Ümit Erdem yönetimindeki 17 UT 309 plakalı sivil polis aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı için Balıkesir istikametinde ilerlediği sırada, Hüseyin Kocaçam’ın kullandığı 10 GA 361 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçlar metrelerce sürüklenirken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memurları Ümit Erdem ve Hızır Bekir Baybora ile kamyonetin sürücüsü Hüseyin Kocaçam, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memuru Hızır Bekir Baybora, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kazada yaralanan polis memuru 11 gün sonra şehit oldu



11 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

Bilinci kapalı, entübe olarak tedavisi devam eden polis memuru Hızır Bekir Baybora, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu. Şehit Baybora’nın, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan, memleketi Ankara'ya uğurlanacağı öğrenildi.

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#Hızır Bekir Baybora#Recep Tayyip Erdoğan#Balıkesir

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