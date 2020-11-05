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Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Kazada yaralanan 'patpat' sürücüsü kurtarılamadı

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Kazada yaralanan 'patpat' sürücüsü kurtarılamadı
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AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 'patpat' adı verilen tarım aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Orhan Erdoğan (84), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan patpat sürücüsü kurtarılamadı
Afyonkarahisar- Konya karayolunun Çay ilçesi girişindeki Ali Kaleli yol kavşağında önceki akşam Bekir Kocadağ yönetimindeki 45 HD 1112 plakalı otomobille Orhan Erdoğan yönetimindeki 'patpat' çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracındaki Orhan Erdoğan ile eşi Sevim Erdoğan (79) ağır, diğer araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi ise hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağır olan Orhan Erdoğan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Orhan Erdoğan sosyal mesafe kurallarına uyularak Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sevim Erdoğan'ın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

 

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