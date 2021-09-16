Kazada yaralanan otobüs şoförü 'Çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmeye çalıştı

Engin K. yönetimindeki 41 J 0174 plakalı halk otobüsü, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. İçerisinde yolcu bulunmayan halk otobüsünün sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.





İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ambulansa alındı. Ambulanstaki sedyeye yatırılan Engin K., "Benim çalışmam lazım. Ben bu ayağıma baktıracağım sadece, ayağımda herhangi bir şey yoksa ben kiracı adamım, çalışmak zorundayım" diyerek ambulanstan inmek istedi. Sağlık ekipleri tarafından güçlükle ikna edilen Engin K., Seka Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







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