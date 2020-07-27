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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 14:24,Son Güncelleme:

Kazada yaralanan motosikletliye ilk müdahaleyi olay yerindeki doktor yaptı

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Kazada yaralanan motosikletliye ilk müdahaleyi olay yerindeki doktor yaptı
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet Toplayıcı yaralandı. Kazayı görerek yardıma koşan Dr. Selen İplikçe, Toplayıcı’ya ilk müdahalede bulunup, sağlık ekibi gelene kadar elini tutarak destek oldu.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli Bozhane mevkisinde meydana geldi. Mehmet Toplayıcı yönetimindeki 67 ABH 116 plakalı motosiklet ile Nazikar A.’nun kullandığı 67 TG 075 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Toplayıcı düşerek yaralandı. Olay yerinden geçerken kazayı gören Ereğli Devlet Hastanesi’nde görevli Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Selen İplikçi, yaralanan gence ilk müdahalede bulundu. Ardından yaralanan Mehmet Toplayıcı’nın yanına oturan Selen İplikçi, ambulans gelene kadar elini tutarak destek oldu. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Toplayıcı, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Toplayıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Nazikar A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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