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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 13:13, Son Güncelleme:

Kazada yaralanan kadının başından ayrılmadı

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Kazada yaralanan kadının başından ayrılmadı
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AVCILAR'da otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikleti kullanan kadın yaralandı. Bacağından yaralanan kadına çağrılan 112 ekibi gelinceye kadar kazaya karışan otomobilin kadın sürücüsü başta olmak üzere çevredekiler yardımcı olmaya çalıştı.

Kaza, Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kadın sürücünün kullandığı motosiklet, Ambarlı yönüne giderken başka bir kadın sürücünün yönetimindeki otomobilin yandan çarpması sonucu devrildi. Bacağından yaralanan kadın acı içerisinde yerde kıvranırken, çevrede bulunanlar yardımına koştu. Otomobili kullanan kadın sürücü ve çevrede bulunanlar 112 Acil Servis ambulansı gelinceye kadar yaralı kadına yardımcı olmaya çalıştı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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