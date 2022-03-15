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Kazada yaralanan İrem'den 2 gün sonra acı haber

#Denizli#Kaza#Merkezefendi İlçesi
Kazada yaralanan İremden 2 gün sonra acı haber

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 13 yaşındaki İrem Cenik, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasan Yeniay'ın ehliyetinin olmadığı, rahatsızlanan kız arkadaşı İrem'i hastaneye götürürken kırmızı ışıkta geçince kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

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Kaza, 13 Mart'ta meydana geldi. Fatma Dagdaş (26) yönetimindeki 20 ARS 060 plakalı otomobille Hasan Yeniay (19) yönetimindeki 20 AGE 021 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Yeniay’ın kullandığı araçtaki İrem Cenik ile Yelda Yeniay (13) yaralandı. Yaralılar, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İrem Cenik, bu sabah, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yelda Yeniay’ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasan Yeniay'ın ehliyetinin olmadığı, rahatsızlanan kız arkadaşı İrem Cenik'i hastaneye götürürken kırmızı ışıkta geçince kazanın yaşandığı belirlendi. 

 

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#Denizli#Kaza#Merkezefendi İlçesi

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