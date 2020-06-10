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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 10.06.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

Kazada yaralanan çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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Kazada yaralanan çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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BURSA'da traktör kazasında yaralanan çiftçi İ.A. (27) arazinin engebeli olması nedeniyle ambulans helikopter ile alınıp, Bursa Şehir Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Kaza, geçen pazar akşamı, Mustafakemalpaşa ilçesi kırsalında meydana geldi. İ.A. sürücüsü olduğu traktör ile kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Ancak ambulans, arazi engebeli olduğu için yaralının yanına ulaşamadı. Sağlık ekibi ise jandarmaya ait araçla kaza yerine gitti. Bilinci kapalı olan İ.A. için ambulans helikopter istendi. Ambulans helikopter ile araziden alınan hasta, Bursa Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Yaralı, tedavi altına alındı.

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