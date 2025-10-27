×
Kazada yaralanan anne ve oğlunu taşıyan ambulans, doktorun kullandığı otomobille çarpıştı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 17:55

Aksaray'da küçük oğluyla birlikte kaza yapan sürücü ve oğlunu taşıyan ambulans doktorun kullandığı otomobille kaza yaptı. Her iki kaza nedeniyle anne ve oğlu dahil toplamda 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da kazada yaralanan Habibe Gök (35) ve oğlu Yusuf Gök’ü (8) taşıyan ambulans kaza yaptı. Her 2 kazada yaralanan 7 kişi hastanede tedaviye alındı.

ANNE VE OĞLU YARALANDI

İstanbul'dan Kapadokya'ya tatile giden Habibe Gök yönetimindeki 34 NFN 158 plakalı otomobil, saat 13.30 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu Ozancık köyü yakınlarına geldiğinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Habibe Gök, eşi Hakan Gök (37) ve oğlu Yusuf Gök yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yaralılardan Habibe Gök ve oğlu Yusuf Gök'ü alıp Aksaray Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıktı.

DOKTORUN KULLANDIĞI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Behzat Kolbaşı yönetimindeki 68 AAR 071 plakalı ambulans, hastaneye 5 kilometre kala Nakkaş Mahallesi'nde aynı hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Doktor Abdulkadir Bozkurt (50) idaresindeki 68 FK 801 plakalı otomobille çarpıştı. Ambulans şoförü Behzat Kolbaşı, yanındaki acil tıp teknisyenleri Müjde Canlı (24) ve Aliye Karagöz (25) ile doktor Abdulkadir Bozkurt yaralandı. Her 2 kazada yaralanan toplam 7 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalara ilişkin inceleme sürüyor.

#Aksaray#Trafik Kazası#Ambulans

