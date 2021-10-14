Kazada tavanı kopan otomobilde yaşamını yitirmişlerdi... Kız istemeye gitmişler

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Kaza, dün akşam saatlerinde Suruç'un Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bozova ilçesinde oturan Atçı ailesi fertleri, bir yakınlarına kız istemek üzere Birecik’e gitti. Kız isteme merasiminin ardından Atçı ailesi mensupları, Emin Atçı yönetimindeki 06 BZG 368 plakalı otomobille evlerine dönmek üzere yola çıktı. Dönüş yolunda Atçı’nın kullandığı otomobil, Suruç ilçesi yakınlarında iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz çıkan operatör Ali K.’nin kullandığı iş makinesi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin tavanı koparken, ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Emin Atçı ile yanında bulunan Sümeyya, İrem, Fatma ve Meryem Atçı ile Saime, Aziz ve Ali Asaf Zira, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Acil serviste tedavi altına yaralılardan Emin Atçı ile baldızı Saime Zira, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, yaşamını yitiren Atçı ile Zira'nın cenazeleri ise otopsilerinin ardından Bozova ilçesinde defnedildi. Öte yandan kazaya neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan iş makinesinin operatörü Ali K.'nin sorgusu ise sürüyor.