Kazada şoka giren şoför 'araçta biri var' dedi ama kimse çıkmadı

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Kaza, saat 22.15 sıralarında Çamlık - Reşadiye Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Birol Kansu yönetimindeki 34 GBJ 671 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, iddiaya göre, yoğun sisin hakim olduğu otoyolda şerit değiştirmek isteyen Yusuf Kenan Çakmak yönetimindeki 34 TDG 19 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada, taksi şoförü Yusuf Kenan Çakmak ile otobüs şoförü Birol Kansu ve muavini Fırat Ülbeyi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile otoyolun görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan ticari taksi içerisinde sıkışan Çakmak'ı bulunduğu yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralanan taksi şoförü Çakmak, otobüs şoförü Kansu ve muavini Ülbeyi'ye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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