Kazada şehit olan Uzman Çavuş Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı

Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç için Yeni Mezarlık’ta düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, protokol üyeleri, askerler ile vatandaşlar katıldı. Özgeçmişinin okunmasının ardından şehit Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Mehmet Sinan Kılıç’ın tabutu omuzlara alınarak mezarlık içerisindeki Garnizon Şehitliği’ne götürüldü. Cenazenin şehitliğe götürülüşü sırasında, şehidin yakınları tabuta dokunmak için mücadele verdi. Cenazede ayakta güçlükle duran baba Mahmut Kılıç’ı ise törene katılan Vali Abdullah Erin teselli etti. Törene sedye ile katılan anne Fehime Kılıç ise gözyaşlarına boğuldu.

Mehmet Sinan Mahmut, şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.