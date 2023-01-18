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Kazada şehit olan Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

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#Adana#Şehit#Trafik
Kazada şehit olan Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 14:01

MERSİN'in Tarsus ilçesinde askeri personel ile göçmenleri taşıyan otobüsün TIR'a çarptığı kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu (30), Adana'da toprağa verildi. Şehidin babası Hasan Eroğlu, "Oğlumuz gitti, dayısı çağırdı. Dayısının yanına gönderdik" dedi.

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Şehit Uzman Çavuş Yasin Eroğlu için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban, Gaziantep Valisi Davut Gül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ile Eroğlu'nun yakınları katıldı. Törende anne Hatice, baba Hasan ile şehidin eşi Anzilha Eroğlu, güçlükle ayakta durabildi. Şehit oğlunun fotoğrafını öpen Hasan Eroğlu, "Dik durmamız lazım. Vatan sağ olsun. Kederimiz, gamımız yok. Oğlumuz gitti, dayısı çağırdı. Dayısının yanına gönderdik. Mekanı cennet olsun" dedi.

Bakan Soylu'nun da tabutuna omuz verdiği şehidin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Kazada şehit olan Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan Yasin Eroğlu'nun polis memuru dayısı Mustafa Gültepe'nin de 1979 yılında Muş'ta 2 aile arasında yaşanan silahlı çatışmada şehit olduğu öğrenildi.

Kazada şehit olan Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

BABA OLACAKMIŞ

Mersin’in Tarsus ilçesinde, askeri personel ile göçmenleri taşıyan otobüsün TIR'a çarptığı kazada Şehit olan ve memleketi Adana'da toprağa verilen Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu'nun (30), 1 yıl önce Anzilha Eroğlu (27) ile evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Kazada şehit olan Uzman Çavuş Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

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#Adana#Şehit#Trafik

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