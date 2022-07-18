Kazada ölüme neden olmuştu... Kaymakam tutuklandı

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Batman-Diyarbakır kara yolunda 3 gün önce meydana gelen kazada, Batman’ın Gercüş İlçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu’nun kullandığı 72 EP 436 plakalı resmi araç, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Çelik’e (13) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çelik yola savruldu. Kontrolden çıkan araç da karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarparak durdu, sürücü yaralandı. Yaralanan Muhammed Çelik ile sürücü, başka bir araçla Bismil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAYRAM ZİYARETİ İÇİN GELMİŞ

Kaymakam Sinanoğlu’nun yapılan muayene ve alınan kan örneklerinde 0.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Kaymakam Sinanoğlu, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sinanoğlu hakkında ayrıca ‘alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan işlem yapıldı.

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Muhammed Çelik’in cenazesi ise dün toprağa verildi. Çelik’in Diyarbakır’da yaşadığı ve bayram ziyareti için Bismil’e yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.