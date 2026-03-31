Kazada ölen Zeynep’in ailesinden 300 bin TL isteyen baba, davayı geri çekti

Sanal medya üzerinden kendisine sürekli hakaret içerikli mesajlar atıldığını belirten Şayık, “Sanal medya hesaplarında troller var. O troller bana çok saldırdı. O troller de işin özünü biliyor ama kargaşa yaratmak için saldırdılar. Ben de sinirlenerek dava açtım." dedi.

Kaza, 9 Ekim 2024'te Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Naz Sarıkaya, karşıya geçmek istedi. Bu sırada Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık'ın kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonet, Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya'ya çarptı. Yaralanan Zeynep Naz Sarıkaya, ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan sürücü, polise teslim oldu.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ANLAŞILDI

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Şayık, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karara yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınan Efe Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı. Sarıkaya, kazadan 10 gün sonra 19 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



SÜRÜCÜNÜN HIZI RAPORDA

Kaza ile ilgili savcılık soruşturması sırasında, bölgedeki hız sınırının 30 kilometre olduğu belirtilen Adli Trafik Bilirkişi Raporu'nda, Şayık'ın hızı 82,8 kilometre olarak tespit edildi. Raporda, kazanın olduğu yolda hız sınırının 50 kilometre olduğu, kaza noktası olan kavşakta 30 kilometre olduğuna dikkat çekildi. Savcılık ifadesinde, 'Önünde seyir halinde olan ve kavşakta sola dönüş yapan araç nedeniyle yayayı fark etmediği'ni söyleyen Efe Şayık'ın beyanının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Olay yeri incelendiğinde görüşü etkileyen engelleyici bir unsurun var olmadığı ve asfalt olan satıh üzerinde yol arızasının mevcut olmadığı görülmüştür. Aracın yavaşlama evresi ile katetmiş olduğu mesafenin yerinde yapılan ölçüm ile ortalama 23 metre olduğu ve bu veriyle kamera görüntüleri eşleştirildiğinde yapılan hesaplama ile aracın ışıklara girişteki ortalama hızının 82,8 kilometre/saat olduğu değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Savcılık soruşturmasının ardından Şayık hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Bursa 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 6 Aralık 2024’te ilk kez hakim karşısına çıkan ve savunmasında kendisine yeşil ışık yandığını, Zeynep Naz Sarıkaya'nın yaya geçidinde yola aniden atladığını iddia eden ve “Her ne kadar rahmetli geri gelmeyecekse de kasıtlı ve isteyerek yapmadığımın bilinmesini istiyorum" diyen tutuklu sanık Efe Şayık, konutu terk etmeme şartıyla tahliye edildi. Şayık’ın adli kontrol şartı da kısa süre sonra kaldırıldı.

2 YIL 8 AY CEZA ALDI

Cumhuriyet savcısı, suçunu sabit gördüğü sanığın, 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 9 yıla kadar hapsini istedi. Efe Şayık, 20 Haziran 2025’te görülen karar duruşmasında, 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAMYONETTEKİ HASARIN KARŞILANMASI İSTENDİ

Kazada hayatını kaybeden Zeynep Naz Sarıkaya’nın ailesi, cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle dosyayı istinaf mahkemesine taşırken, sanık hakkında ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açtı. Hukuk Mahkemesi’ndeki süreç devam ederken bu kez Şayık’ın ailesi karşı hamlede bulundu. Sanık tarafı, kazanın yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçildiği iddiasıyla meydana geldiğini öne sürerek, olayda kusurun Sarıkaya’da olduğunu savundu. Bu gerekçeyle, kazaya karışan kamyonette oluştuğu belirtilen hasar için yaklaşık 300 bin liralık masrafın, faiziyle birlikte Sarıkaya ailesinden tahsil edilmesini talep etti. Hazırlanan hasar raporunda araçta 48 ayrı parçada zarar oluştuğu belirtilirken, küçük kalemlerden büyük onarımlara kadar tüm masrafların talebe dahil edilmesi dikkat çekti. Sarıkaya ailesi ise kızlarının ölümüne neden olan kazanın ardından kendilerinden bu yönde bir ödeme talep edilmesine tepki göstererek karara itiraz edeceklerini açıkladı.

‘LİNÇ EDİLMEKTEN ENDİŞELENMİŞ’

Kazanın olduğu saatlerde bir davet yemeğinde olduğunu söyleyen sürücü Efe Şayık’ın babası Ekrem Şayık, “Oğlum dershaneye giderken evden aracın anahtarını alıp çıkmış. Benim oğlum kaza olduğunda 18 yaşındaydı. Ehliyet sınavını kazanmıştı ve direksiyon sınavına girmeyi bekliyordu. Kazanın ardından annesini arayıp kaza yaptığını söylemiş. Kırmızı ışıkta geçen bir yayaya çarptığını söylemiş ancak panikle ne olduğunu tam anlamamış. Olay nedeniyle korkmuş ve yol kenarına çektiği arabanın dibine çökerek beklemiş. Biz gidene kadar çevredekilerin kendisini linç etmesinden endişelenmiş. Kızın arkadaşları yanındaymış ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermişler. Biz, karşı tarafın bahsettiği gibi insanlar değiliz. Yaratılanı, yaratandan ötürü severiz. Biz, bir çocuğu öldürecek insanlar değiliz. Biz onları, onlar da bizi tanımıyor. Bu durum eceli kazadır. Güvenlik kameralarında görüldüğü üzere, arabalara yeşil ışık yanarken resmen önüne atlanılmış ve o da çarpmış. Keşke olmasaydı. Onlardan daha fazla üzülmediysem namerdimö diye konuştu.

‘SİNİRLENEREK DAVA AÇTIM’

Oğlu Efe’nin yaşanan kaza ve sonrasında yaşananlardan dolayı psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Şayık, “Oğlum bu olaydan dolayı, dersleriyle ilgilenemiyor. Sürekli bu konuları düşünüyor. Sanki biz kasti olarak bir cinayet işlemişiz gibi sanal medyada sürekli içerikler dolaşıyor. Biz, bir kasıt imasını kabul etmiyoruz. Durakta duran birine vurmadık. Allah’tan gelmiş eceli kaza. Sanal medyada ailesi ve tüm akrabaları tarafından her türlü hakarete maruz kaldım. Ben şu ana kadar bir kelime dahi etmedim. Ben konuşmadıkça bizi bastırmaya çalıştılar. Sanal medya hesaplarında troller var. O troller bana çok saldırdı. O troller de işin özünü biliyor ama kargaşa yaratmak için saldırdılar. Ben de sinirlenerek dava açtım. Sonra hata yaptığımı anlayarak davayı geri çektim. Ben de öylesine seslerini kesmek için bu davayı açmıştım. Yanlış yaptığımı düşündüm ve avukatlar aracılığıyla 'Biz bir yanlış yaptık' dedik ve özür diledik. Dosya ve davamızı geri çektik. Olay bundan ibarettirö ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı Haberi görüntüle

‘ADALETE GÜVENİYORUZ’

Sarıkaya ailesinin acısını anladığını ve kendisi ile aile üyelerinin de onlar adına çok üzgün olduğunu belirten Ekrem Şayık, şöyle konuştu:

“Ailenin tabii ki canı acıyor. Onların yaşadıkları da kolay değil. Bizim yaşadıklarımız da zor olaylardı. Bu durumu Allah düşmanımın başına vermesin. Çok zor olaylar bunlar. Eceli kaza. Allah’tan rahmet diliyorum. Raporlarımız mevcut, çocuğum alkollü falan da değildi. Biz adalete güveniyoruz. Herkes adalet önünde hesabını verecek. Ben duygusal bir adamım. Ben kardeşimi ve oğlumu da hastaneye göndermiştim. Saatlerce orada beklediler. Yardımcı olmak istedik. Hastaneden kardeşim ve oğlumu akrabaları kovmuş. Ters tepince bir daha da gidemedik. Başkalarının dediğine değil, biz adalete güveniyoruz. Her şey raporlu ve belgelidir.