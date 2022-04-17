Kazada ölen Tulin'in cenazesi alındı... Babası gözyaşlarına boğuldu

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Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çöp dökmeye giden kardeşlerinin peşinden giden sokağa çıkan Tulin Abo Snisleh, park halindeki 07 EIK 34 plakalı kamyonetin altına girdi. Bu esnada kamyonete binen sürücü Mehmet A. (32), aracı hareket ettirdi. Bu sırada kamyonetin altında küçük kızın olduğunu fark eden çevredekiler sürücüyü uyardı. Minik Tulin, sürücünün durdurduğu kamyonetin altından çıkarılırken durum 112' Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

