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Kazada ölen iş insanı ile eşi, son yolculuğuna uğurlandı

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#İzmir#İş İnsanı#Kaza
Kazada ölen iş insanı ile eşi, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 14:55

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir (71) ile eşi Seniye Sertdemir (72), İzmir'de toprağa verildi.

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Kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında Mavişehir Mahallesi Fazıl Say Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Kazım Sertdemir'in kontrolünü yitirdiği 35 CER 11 plakalı otomobil, karşı şeride geçip R.A. (42) yönetimindeki 35 BFB 374 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Seniye Sertdemir (72) ve H.N.E. (29) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir, kurtarılamadı. Sertdemir çiftinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KIZLARI TABUTA YASLANIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Otopsi işlemleri sonrası cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir çifti için öğle vakti Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye; Sertdemir çiftinin kızları Ceren Sertdemir Yavuz, damadı Mehmet Yavuz, Saniye Sertdemir'in kız kardeşleri Zafer Varvil, Zuhal Kireççi ve Behiye Uca ile Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Başkanı Cenk Karace, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kızları Ceren Sertdemir, başını anne ve babasının tabutuna yaslayıp dakikalarca gözyaşı döktü. Sertdemir çifti, namazın ardından Yukarı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kazada ölen iş insanı ile eşi, son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen iş insanı ile eşi, son yolculuğuna uğurlandı

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#İzmir#İş İnsanı#Kaza

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