Kazada ölen Hatice Erdem toprağa verildi, serbest kalan sürücünün ifadesi çıktı

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Kaza, 6 Kasım günü saat 22.30 sıralarında Kara Yusuf Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil firmasında çalışan Hatice Erdem, arkadaşı Melisa Gül'ü de alarak 07 BBM 041 plakalı motosikletle yola çıktı. Erdem'in kullandığı motosiklet, Halil B. yönetimindeki 15 AAE 847 plakalı otomobile çarptı. Erdem ile Gül yola savruldu. Başlarında kask olan ikili, kanlar içinde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Erdem yaşamını yitirdi, Gül de tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü Halil B. gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hatice Erdem'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Erdem'in cenazesi, Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Melisa Gül de tedavisinin ardından taburcu edildi.

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'SON ANDA FARK ETTİM'

Öte yandan ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Halil B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çok üzgün olduğunu söyleyen Halil B.'nin ifadesinde, "Karşıdan gelen motosikleti son anda fark ettim. Onlar da beni fark edince kayıp düştüler. Bu şekilde gelip, arabaya çarptılar. Kazadan ve Hatice Erdem’in hayatını kaybetmesinden çok üzgünüm" dediği öğrenildi.