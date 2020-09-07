Kazada ölen Furkan'ın hayali Fenerbahçe’de oynamakmış

Kaza, dün saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Furkan Sonbahar (17) ile arkadaşı Raşit Boztepe (19) iddiaya göre, yan yana motosikletlerle caddede yarışmaya başladı. Motosikletlilere Anıl Özak yönetimindeki 35 AHN 446 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosikletli Boztepe ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Özak ile yanındaki Savaş Altıngöz ise kazayı yara almadan atlattı. Özak ve Altıngöz, kaza sonrası aracı kaza yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde diğer motosiklet sürücüsü Furkan Sonbahar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Raşit Boztepe ile otomobildeki 3 kişi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Sonbahar'ın cesedi kaza yeri incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Kaza yerinden kaçan Anıl Özak ve Savaş Altıngöz, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İDOLU ALEX DE SOUZA’YMIŞ

Ölen Furkan Sonbahar’ın Dikili Belediyespor 1931 takımında futbol oynadığı ortaya çıktı. Sporcu bir ailede büyüyen iki kardeşin küçüğü olan Sonbahar’ın 2015 yılında Dikili’deki bir spor okuluna kaydolduğu, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çektikten sonra Dikili Belediyespor 1931 kulübünün altyapısına davet edildiği öğrenildi.

Sağ kanat ve orta saha mevkilerinde oynayan, çeşitli yaş gruplarında forma giydikten sonra U17 takımına kadar yükselen genç sporcunun en büyük hayalinin ise Fenerbahçe forması giymek olduğu öğrenildi.

Çocukluktan bu yana sarı-lacivertli takıma gönül veren Sonbahar’ın, Fenerbahçe’de forma giyme hayalini yakın çevresiyle zaman zaman paylaştığı öğrenilirken, Brezilyalı efsane futbolcu Alex de Souza’yı kendine rol model olarak seçtiği belirtildi. Sonbahar’ın, sıklıkla internetten Alex’in videolarını açıp izlediği de öğrenildi.