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Kazada ölen Berat ve yaralı ailesi, memleketlerine dönüyormuş

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#Berat Yalçın#Konya#Mardin
Kazada ölen Berat ve yaralı ailesi, memleketlerine dönüyormuş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 14:05

Konya'da hafif ticari aracın kamyona çarpmasıyla Berat Yalçın'ın (9) öldüğü, ailesinden 3 kişinin yaralandığı kazanın, Yalçın ailesinin, cezaevindeki yakınlarını ziyaret ettikten sonra memleketleri Mardin'e dönerken meydana geldiği öğrenildi. Yaralıların tedavisi sürüyor.

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Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Ereğli-Karapınar kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ferhat Yalçın (42) yönetimindeki 01 AJE 41 plakalı hafif ticari araç, Selami Keleş'in kullandığı 42 L 4210 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kazada sürücüler yara almazken, hafif ticari araçtaki Berat Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi; Katibe Yalçın (55), Özlem Yalçın (32) ve Ecrin Yalçın (11) ise yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berat Yalçın'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Kazada, hafif ticari araçtaki Yalçın ailesinin, Konya'da cezaevindeki yakınları ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra memleketleri Mardin'e dönüşe geçtikleri belirtildi. Yaralılardan Özlem Yalçın'ın ilk tedavisinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği, diğer 2 yaralının ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Berat'ın, memleketleri Mardin'de defnedilmesi bekleniyor. Kazadan yara almadan kurtulan 2 sürücü ise ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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#Berat Yalçın#Konya#Mardin

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