Kazada ölen başkana veda

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Törene Açıl’ın ailesi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Akif Hamzaçebi ve Onursal Adıgüzel’in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Aileye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, “İmranlı için çok emek verdi. İmranlı halkı mutlu olsun, daha güzel bir kentte yaşasın diye büyük emekler harcadı. Gençti, dinamikti, enerjikti. İstanbul ile İmranlı’yı buluşturmuştu” dedi. Şair ve yazar Ataol Behramoğlu da “Bu yangın yerinde’ şiirini okudu. Törenin ardından 4 çocuk babası Murat Açıl’ın cenazesi Büyükçekmece Mezarlığı’nda toprağa verildi.