Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kazada ölen 9 yaşındaki Oğuz Kaan, son yolculuğuna formasıyla uğurlandı

#Adana#Trafik Kazası#Oğuz Kaan Orhan
Kazada ölen 9 yaşındaki Oğuz Kaan, son yolculuğuna formasıyla uğurlandı

Adana'da, yolun karşısına geçerken kamyonetin altında kalan Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencisi Oğuz Kaan Orhan (9), 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Toprağa verilen Orhan'ın maçlarda giydiği 6 numaralı forması tabutuna örtüldü.

Haberin Devamı

Kaza, 8 Temmuz günü öğle saatlerinde, Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 01 AKR 263 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuz Kaan Orhan'a çarptı. Yaralanan Orhan, çağırılan ambulansla Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oğuz Kaan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencisi olan Oğuz Kaan Orhan'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından hastanenin morgundan alınarak Buruk Mezarlığı'na getirildi. Cenazede Orhan'ın tabutuna maçlarda giydiği 6 numaralı forması örtüldü. Kılınan namazın ardından Orhan'ın cenazesi toprağa verildi.

Gözaltına alınan sürücü A.K.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Kazada ölen 9 yaşındaki Oğuz Kaan, son yolculuğuna formasıyla uğurlandı

Haberin Devamı

'SÜRÜCÜNÜN TUTUKLANMASINI İSTİYORUM'

Oğuz Kaan Orhan'ın dedesi Veli Güzel, "Çocuk yola çıkmış ve biri gelip çarpmış. Şu anda da serbest bırakılmış. Olay oldu tamam ancak olaydan sonra hiç telefon dahi etmediler, başsağlığı dilemediler. Torunumun hayalleri yarım kaldı. Bizim de onun için kurduğumuz hayaller hep içimizde kaldı. İnsanlık bu kadar mı ayak altına düştü? Serbest bırakılan sürücünün tutuklanmasını istiyorum" dedi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü de Oğuz Kaan Orhan'ın ölümü üzerine yayımladığı taziye mesajında, "Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencilerimizden 9 yaşındaki Oğuz Kaan Orhan'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Trafik Kazası#Oğuz Kaan Orhan

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh