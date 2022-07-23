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Kazada ölen 4 kuzen gözyaşlarıyla toprağa verildi

#Trafik Kazası#Mersin#Cenaze
Kazada ölen 4 kuzen gözyaşlarıyla toprağa verildi

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kuzen gözyaşları arasında toprağa verildi. Yarın düğünü olduğu belirtilen Ahmet Özmen'in damatlığı tabutun üzerine bırakıldı.

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​Kaza, dün akşam saatlerinde Akdeniz ilçesi Mersin- Adana karayolu Huzurkent mevkisinde meydana geldi. Mehmet Furkan Can yönetimindeki 33 N 3404 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yöne giden Serdar Gül'ün kullandığı 42 BSH 74 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki amca ve hala çocukları olduğu belirtilen Ahmet Özmen, Diyar Özmen ve Deniz Akbudak olay yerinde, sürücü Can ise götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. TIR şoförü Serdar Gül ise gözaltına alındı.

AYNI MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİ

Kuzenlerin cenazeleri Mersin'deki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Mehmet Furkan Can'ın cenazesi sabah saatlerinde toprağa verildi. Diğer kuzenler Ahmet Özmen, Diyar Özmen ve Deniz Akbudak için de öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. 3 kuzenin cenazesi, namazın ardından Sucular Mezarlığı'na götürüldü.

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Kazada ölen 4 kuzen gözyaşlarıyla toprağa verildi



YARIN EVLENECEKTİ

Yarın düğünü olduğu belirtilen kuzenlerden Ahmet Özmen'in tabutunun üzerine damatlığı bırakıldı. 3 kuzen, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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#Trafik Kazası#Mersin#Cenaze

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