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Kazada ölen 16 yaşındaki Serhat Omay'ın son görüntüleri ortaya çıktı

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#Trafik Kazası#Mardin#Serhat Omay
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 13:24

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybeden Serhat Omay’ın (16), kazadan 1 gün önce son doğum gününü kutladığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Kaza, 30 Haziran’da Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, İpekyolu bitişiğindeki yan yolda Serhat Omay’ın kullandığı motosiklete çarptı. Yola savrulan Serhat, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Omay, 3 Temmuz’da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen 16 yaşındaki Serhat Omayın son görüntüleri ortaya çıktı

Serhat’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan TIR şoförü ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kazada ölen 16 yaşındaki Serhat Omayın son görüntüleri ortaya çıktı

1 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

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Öte yandan, 29 Haziran 2009 doğumlu olan Serhat Omay’ın, kazadan 1 gün önce 16’ncı yaş gününü kutladığı anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Omay'ın kendisi için hazırlanan pastanın üstündeki mumları üflediği ve tebrikleri kabul ettiği görüldü.

Kazada ölen 16 yaşındaki Serhat Omayın son görüntüleri ortaya çıktı

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#Trafik Kazası#Mardin#Serhat Omay

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