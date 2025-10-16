×
Kazada metrelerce savruldu! Yolda yürüyen yaşlı çiftin üzerine uçtu: 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 09:13

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, metrelerce savrularak yol kenarında yürüyen yaşlı çiftin üzerine uçtu. Kameraya yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, üzerindeki 2 kişi savruldu.

Metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü, kaldırımda yürüyen yaşlı bir çiftin üzerine düştü. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosikletin üzerindeki 2 şahıs ve kaldırımda yürüyen çift hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#Hatay#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası

