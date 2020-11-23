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Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 23.11.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Kazada korkan kız kardeşleri, sağlık ekibi sakinleştirdi

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Kazada korkan kız kardeşleri, sağlık ekibi sakinleştirdi
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DÜZCE'de, D-100 yolunda kırmızı ışıkta duran araca çarpan otomobildeki Azra Çelik (6) ile Hazal Çelik (4) adlı kardeşler, hafif yaralandı. Kaza sonrası sürücü Mehmet Çelik, tutanak işlemleriyle ilgilenirken, korkan çocukları, sağlık ekiplerince sakinleştirildi.

Kazada korkan kız kardeşleri, sağlık ekibi sakinleştirdi
Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-100 yolunun Olimpiyat kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Çelik'in kullandığı 81 BT 976 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran Nail Sayar yönetimindeki 81 EM 105 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Mehmet Çelik'in otomobilde bulunan kızları Azra Çelik ile Hazal Çelik, hafif yaralandı. Sürücü Çelik, kaza sonrası tutanak işlemleriyle ilgilenirken, korkan çocukları ise sağlık ekiplerince sakinleştirildi. Azra ve Hazal Çelik kardeşler, tedbir amacıyla Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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