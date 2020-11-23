Kazada korkan kız kardeşleri, sağlık ekibi sakinleştirdi

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-100 yolunun Olimpiyat kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Çelik'in kullandığı 81 BT 976 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran Nail Sayar yönetimindeki 81 EM 105 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Mehmet Çelik'in otomobilde bulunan kızları Azra Çelik ile Hazal Çelik, hafif yaralandı. Sürücü Çelik, kaza sonrası tutanak işlemleriyle ilgilenirken, korkan çocukları ise sağlık ekiplerince sakinleştirildi. Azra ve Hazal Çelik kardeşler, tedbir amacıyla Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.