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Kazada hayatını kaybetmişti: Amatör futbolcu Yiğit Can'a gözyaşlarıyla veda

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#Yiğit Can Uçar#Kayseri#Cenaze
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 16:14

Kayseri'de A.K.'nin (16) kullandığı otomobilin TIR’a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden amatör futbolcu Yiğit Can Uçar (16), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı’nda meydana geldi. Ehliyetsiz A.K., ailesinden habersiz 50 AEJ 021 plakalı otomobili aldı ardından arkadaşları Buğra Ö. (16) ve Yiğit Can Uçar ile buluştu. 3 arkadaş, otomobil ile gezintiye çıktı. A.K. yönetimindeki otomobil, Murat isimli sürücünün kullandığı 38 ADL 066 plakalı TIR'a arkadan çarptı. A.K., kazanın şokuyla yoluna devam etti.

Kazada hayatını kaybetmişti: Amatör futbolcu Yiğit Cana gözyaşlarıyla veda

Otomobil, kaza yerine 1,5 kilometre uzaklıkta Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Uyanık Sokak'ta durdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Kayseri amatör futbol kulüplerinden Kayseri Atletikspor futbolcusu Yiğit Can Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar A.K. ve Buğra Ö. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yiğit Can Uçar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gesi Mahallesi Güzelköy Camii’nde kılınan cenaze namazına Yiğit Can Uçar'ın babası Mehmet Uçar ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede baba Mehmet Uçar ve Yiğit Can'ın arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Namazın ardından Yiğit Can Uçar, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kazada yaralanan A.K. ve Buğra Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürüyor. 

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Kazada hayatını kaybetmişti: Amatör futbolcu Yiğit Cana gözyaşlarıyla veda

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#Yiğit Can Uçar#Kayseri#Cenaze

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