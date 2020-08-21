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Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

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Kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
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GİRESUN’da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kadir Halat (48) için görev yaptığı Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Giresun’un Görele ilçesinde meydana geldi. Görele ilçesinden Eynesil ilçesine giden polis memuru Kadir Halat yönetimindeki 54 FK 885 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kazada Kadir Halat, eşi Filiz, kızları İlayda ve Nisa Nur Halat ile oğlu Halil Eymen Halat yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kadir Halat, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis memuru Kadir Halat’ın eşi ve 3 çocuğunun ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kadir Halat için bugün görev yaptığı Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından cenaze aracıyla Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Mesudiye Camii’ne götürülen Kadir Halat’ın cenazesinin Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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