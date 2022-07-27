Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kazada hayatını kaybeden Merve öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

#Şırnak#İdil#Trafik Kazası
Kazada hayatını kaybeden Merve öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ın İdil ilçesinde yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilde hayatını kaybeden öğretmen Merve Batmaz (28), memleketi Adana’da toprağa verildi.

Haberin Devamı

Kaza, dün sabah saatlerinde İdil ilçesi ile Karalar beldesi Oyalı köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Irak’tan Diyarbakır’a yolcu taşıyan otobüs, Oyalı köyü Mevlana Ortaokulu öğretmeni Merve Batmaz’ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otobüsteki 10 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Batmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlgili Haber

Şırnakta feci kaza Merve öğretmenden acı haberŞırnak'ta feci kaza! Merve öğretmenden acı haberHaberi görüntüle

MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Batmaz’ın cenazesi Şırnak’taki otopsinin ardından aynı okuldaki meslektaşları tarafından memleketi Adana’ya getirildi. Ailesine teslim edilen cenazede Batmaz'ın tabutunun üzerine duvak örtüldü. Batmaz'ın cenazesi, baba ocağında alınan helalliğin ardından Akkapı Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Bu sırada Batmaz’ın annesi Şule Batmaz ve kız kardeşi sinir krizi geçirdi.

Kazada hayatını kaybeden Merve öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

‘EN AZ AİLESİ KADAR BİZ DE ACILIYIZ’

Batmaz’ın Okul Müdürü İsmail Genç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle sürecin takipçisi olduklarını ve cenazeyi aileye teslim ettiklerini belirterek, "Merve hoca örnek alınacak bir insandı. Okulda çok sevilen bir hocaydı. Okulumuza çok katkısı oldu. En az ailesi kadar biz de acılıyız" dedi.

Kazada hayatını kaybeden Merve öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şırnak#İdil#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı
Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel

BAKMADAN GEÇME!

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı
Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel