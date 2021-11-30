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Kazada hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için tören

#Sivas#Murat Açıl#Trafik Kazası
Kazada hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için tören

Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın (57) cenazesi, belediye binası önünde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

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Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Sivas'tan görev yaptığı ilçeye giden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı kiralık makam otomobili ile karşı yönden gelen ve Bekir Demir yönetimindeki 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Başkan Açıl ile hafif ticari araçta bulunan aynı aileden sürücü Bekir Demir'le birlikte Mehmet, Eyüp, İsmail, Yaren Su, Tuğba ve Eslem Demir yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere götürüldü. 4 çocuk babası Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hafif ticari araçta bulunan ve ağır yaralanan Tuğba Demir de Sivas Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi, memleketi Van'ın Erciş ilçesine gönderildi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için tören

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BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN

Başkan Açıl'ın cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından bugün sabah Açıl'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Açıl için İmranlı Cemevi'nde tören yapıldı. Daha sonra ise İmranlı Belediye Başkanlığı binası önünde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, ilçe belediye başkanları, yakınları ve ilçe halkı katıldı. Törende Açıl'ın öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

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'ACIMIZ BÜYÜK'

Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Açıl'ın İmranlı için çok çalıştığını belirterek, "Bütün toplantılarımıza yeni bir projeyle gelirdi. Sürekli yeni projeler üretirdi. Hatta yaz başında burayı ziyaret ettiğimizde, Kızılırmak'ın ıslahı ve çevresindeki çalışmalarla ilgili konuşmuştuk.

Kazada hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için tören

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"Çok büyük bir heyecan içindeydi. İhalesi yapıldığı an, heyecanını benimle de paylaşmıştı. Tabii inanıyorum ki, hep kalbimizde yaşayacak. O, İmranlı'da hizmetleriyle yaşayacak. Biz de dostluğuyla, kardeşliğiyle hep birlikte yaşatacağız. Acımız büyük" dedi.

'GÜZEL BİR İNSANDI'

Sivas Valisi Salih Ayhan ise "Sevgiyle, saygıyla insana yaklaşan bir şahsiyetti. Yolda konvoylar, insanlar gördüm. Akın akın buraya geliyorlardı. Bugün bu topluluk onu gösteriyor ki; Açıl burada güzel izler bırakmış. Ölüm acıdır çünkü sevdiklerini bırakıyor, ayrılıyor. Ama sonuçta akıbetimiz, hepimizin sonu belli. Demek ki Murat Başkan gibi iyi ve düzgün yaşayacağız. Dünden bu yana, sanal alemden, sosyal medyadan, dünyanın ve Türkiye'nin her tarafından, taraflı tarafsız, farklı düşüncede olsun olmasın, herkes taziyelerini iyi duygularını ve temennilerini iletiyordu. Demek ki; iyi bir insandı, güzel bir insandı" diye konuştu.

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Törene katılan ilçe halkının bir hayli üzgün olduğu görüldü. Cenazenin araca konulduğu sırada ağıt yakanlar oldu. Cenaze aracı ilçeden alkışlar arasında kara yolu ile İstanbul'a uğurlandı. Açıl'ın cenazesi, ailesinin isteğiyle yarın öğleden sonra İstanbul Küçükçekmece Garipdede Cemevi'ndeki törenle toprağa verilecek.

Kazada hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için tören

Kazada hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için tören

 

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#Sivas#Murat Açıl#Trafik Kazası

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