Kazada duygusal anlar: Elini ambulans gelene kadar bırakmadı

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Kaza, Kaza Hıdırağa Mahallesi Tahtalı Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Omurtak Caddesi istikametine seyreden Kutlucan Altın idaresindeki kamyonet, annesiyle birlikte yoluna karşısına geçtiği sırada Bahar Şeker isimli yayaya çarptı.



YARALI KIZA ŞEFKAT ELİ

Kaza sonrası yaralanan işitme engelli genç kız şoka girdi. Yaralı genç kızın durumuna üzülen bir vatandaş, o an başından ayrılmayıp ambulans gelene kadar genç kızın elini bırakmadı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bahar Şeker’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili konuşan kamyonet sürücüsü Kutlucan Altın, “Bir aracın geçtiği sırada yaya vatandaşımızı göremedim. Bir anda yola çıktılar, fark etmeyerek çarptım. Cidden çok üzgünüm” diye konuştu.