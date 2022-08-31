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Kazada dövüldüler, hastanede bıçaklandılar

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#Antalya#Manavgat#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 09:39

Antalya’nın Manavgat ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasına karışıp çıkan kavgada darp edilen 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede husumetleri olan aileden bir kadın tarafından bıçaklandı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir jandarma görevlisinin de bıçakla hafif yaralandığı olay sonrası şüpheli kadın ile eşi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Geçtiğimiz Cumartesi günü Gündoğdu Mahallesi’nde daha önce dünür olan ve yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet oluşan iki aileden M.D., içinde T.G.’nin olduğu araca pompalı tüfekle ateş açtı. Araçta yaralanan T.G., Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖNCE KAZADA DARP EDİLDİLER

Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K.’nin bulunduğu otomobil, bugün Kumköy Turizm Merkezi’nde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine getirildi.

Kazada dövüldüler, hastanede bıçaklandılar

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TOMOGROFİ SIRASI BEKLEYENİ BIÇAKLADI, DİĞER BÖLÜMLERE GEÇİP 2 KİŞİYİ DAHA BIÇAKLADI

Bu sırada daha önce yaralanan kardeşini ziyarete gelen N.G., husumetli olan ailenin yaralı üyelerinin hastaneye geldiğini öğrendi. Acil servise inen N.G., yanında bulundurduğu bıçakla önce tomografi bölümünde film çektirmek için sıra bekleyen Çiğdem K.’yi, ardından farklı bölümlerde bekleyen Şafak D. ile Meral D.’yi bıçaklayarak yaraladı. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan jandarma görevlisi de bacağından hafif yaralandı. Şüphelilerden N.G. ve eşi U.G. olay yerinden kaçarken, yaralanan Çiğdem K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 saat sonra şüpheli N.G. ve eşi U.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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#Antalya#Manavgat#Darp

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