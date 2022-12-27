Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kazada damadın ayakları kırıldı! Hastane odasında evliliğe imza attı

Güncelleme Tarihi:

#ŞANLIURFA#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 12:42

ŞANLIURFA’da nikah törenine 2 gün kala geçirdiği trafik kazasında ayaklarında kırıklar oluşan Yusuf Gülel (26), hastane odasında kıyılan nikahla Esra Tut ile (21) hayatını birleştirdi.

Haberin Devamı

Kentte bir markette muhasebeci olarak çalışan Muhammed Yusuf Gülel ile Esra Tut, hayatlarını birleştirmek için 26 Aralık’a nikah tarihi aldı. Çift tüm hazırlıkları yaparken, Muhammed Yusuf Gülel, nikaha 2 gün kala arkadaşının motosikletiyle kaza yaptı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülel, her iki ayağında oluşan kırıklar nedeniyle ameliyat edildi.

Muhammed Yusuf Gülel’e moral olması için iki ailenin onayı ile nikahın hastanede yapılması için hastane yönetiminden izin alındı. Bütün hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gülel ve Tut, hastane odasında gelin ve damatlıklarını giyerek, şahitler huzurunda evlendi.

Muhammed Yusuf Gülel, “Nikah için gün almıştık, ertelemek istemedik, söz verdiğim tarihte olsun istedim. Bugün nikahımız kıyıldı. Çok mutlu oldum” dedi.

Haberin Devamı

Kazada damadın ayakları kırıldı Hastane odasında evliliğe imza attı

Gelinlikle hastaneye gelen Esra Tut ise “Boşuna hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, demiyoruz. Kötü başladık ama umarım bir ömür boyu mutlu oluruz. İyi günde de kötü günde de her zaman yanındayım" diye konuştu.

Kazada damadın ayakları kırıldı Hastane odasında evliliğe imza attı

Nikah sonrası yakınları, gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ŞANLIURFA#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton

BAKMADAN GEÇME!

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton